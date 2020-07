Irlandês toma lugar do 'Ronaldo das Finanças' ao substituir Centeno na presidência do Eurogrupo

Deixo o Eurogrupo em boas mãos”. Foi com este espírito que Mário Centeno entrou, virtualmente, no último encontro. O ‘Ronaldo das Finanças’, como é conhecido, passa o lugar ao irlandês Paschal Donohoe. Foi através de uma fotografia no Twitter que o português anunciou o sucessor.









Formado em Política e Economia pelo Trinity College Dublin, Donohoe assumiu o Ministério das Finanças irlandês em 2017. Antes, tinha já assumido outras pastas. Aos 45 anos, Donohoe promete agora “trabalhar com todos os membros do Eurogrupo” na recuperação da economia europeia pós-pandemia.

Foi essa a prioridade que Centeno traçou aos colegas na despedida, para “amortecer o choque” da pandemia. O ex-ministro definiu a sua presidência do Eurogrupo como uma “honra” e lembrou que os últimos dois anos e meio foram como um “intervalo entre duas crises”. O legado de Centeno foi também aplaudido pelos colegas. O sucessor elogiou o “trabalho imenso” bem como a “paciência e dedicação” do português.





A despedida europeia também foi assinalada por António Costa, que recorreu ao Twitter para destacar a liderança de Centeno como “essencial” para aprovar o pacote de resposta à crise.



PORMENORES

Apoios não evitam derrota

Apesar dos apoios de França e Alemanha, a espanhola Nadia Calviño não venceu a eleição. Já o luxemburguês Pierre Gramegna perdeu pela segunda vez. O ministro das Finanças português, João Leão, que se estreou ontem no Eurogrupo, votou na candidata espanhola.



Saídas no regulador

Com a ida de Centeno para o Banco de Portugal, Francisco Louçã, Murteira Nabo, João Talone e Luís Nazaré - nomeados pelo ex-ministro em 2017 - colocaram o lugar à disposição no Conselho Consultivo da instituição, noticiou o ‘Público’.