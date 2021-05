P edro Rebelo de Sousa, irmão do Presidente da República, é um dos apoiantes da candidatura de Carlos Moedas à Câmara de Lisboa, nas próximas autárquicas. O advogado faz parte do conselho de independentes criado pelo candidato do PSD/CDS para ajudar a campanha de Moedas. O objetivo desta espécie de governo sombra “é potenciar o debate de ideias e a construção de um programa” para a capital, que “terá...