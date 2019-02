Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmãos de Louçã e 23 outros militantes abandonam Bloco de Esquerda

Militantes descontentes criticam a perda de identidade do partido.

12.02.19

Mais de duas dezenas de militantes do Bloco de Esquerda (BE), apresentaram esta terça-feira, 12 de fevereiro, o pedido de desvinculação do partido e enviaram uma carta à Mesa Nacional onde criticavam o rumo que o partido tomou nos últimos anos.



A missiva, citada pelo jornal i, inclui a assinatura de dois irmãos de um dos fundadores do partido e antigo coordenador Francisco Louçã: Isabel Maria Louçã e João Carlos Louçã.



"Resolvemos deixar o Bloco porque não podemos ignorar o caminho de institucionalização dos últimos anos que transformaram o partido, de instrumento de luta política, num fim em si mesmo", referem os militantes na carta em que se desfiliam do partido. No entender dos assinantes, o BE perdeu a identidade e o "pensamento crítico".



Os críticos dizem ainda que o partido desistiu de uma das suas bandeiras, a reestruturação da dívida, cita o jornal diário.



Outra das críticas apresentadas refere-se à atuação perante a situação no bairro da Jamaica, no Seixal.



Os assinantes consideram que o Bloco de Esquerda "coloca-se no lado errado do combate antirracista e perde espaço junto de uma geração que perdeu o medo e que trava os combates decisivos do nosso tempo" ao ocultar o "racismo sistémico das forças de segurança e dos agentes do Estado".