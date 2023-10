Os contribuintes com rendimentos médios e mais elevados vão ser os maiores beneficiários, em termos relativos, da atualização dos escalões e redução das taxas do IRS contemplada na proposta orçamental do Governo para o próximo ano. A conclusão decorre da simulação do impacto fiscal das alterações do IRS em 2024 e consta da análise, divulgada esta quarta-feira, à proposta do Orçamento do Estado pelo Conselho de Finanças Públicas, entidade liderada por Nazaré da Costa Cabral.