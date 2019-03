Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Isabel Santos à frente de Pizarro na lista do PS

Margarida Marques substitui Maria João Rodrigues, investigada por assédio laboral.

Por Salomé Pinto | 01:30

O PS/Porto baixou as armas e deu tréguas ao primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, na escolha de Isabel Santos para o oitavo lugar, estando à frente do líder da distrital, Manuel Pizarro, na lista para as eleições Europeias de 26 de maio, aprovada quinta-feira à noite pela comissão política nacional.



A deputada do Porto é uma estreia e, a contar pelos oito lugares que o PS conseguiu eleger em 2014, tem assento garantido no Parlamento Europeu (PE). Já Pizarro sucede-lhe em nono, ficando numa zona cinzenta.



O líder da distrital portuense tinha reclamado uns lugares acima, mas acabou por aceitar o convite de Costa, acreditando que "é elegível". Se assim for, "o Porto será o único distrito com dois eleitos", revelou ao CM Renato Sampaio, presidente da concelhia da Invicta.



Na lista de 21 nomes, número que Bruxelas atribui a Portugal, a ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus de Costa, Margarida Marques fica em quarto, substituindo Maria João Rodrigues, alvo de investigações por assédio laboral.



Mas o cabeça de lista, Pedro Marques, recusou apontar este motivo para o afastamento da eurodeputada: "Trata-se de uma renovação natural. Apenas dois nomes se repetem face a 2014."



O ex-ministro referia-se a Pedro Silva Pereira, que sobe para terceiro, e a Carlos Zorrinho, que cai para sétimo. Maria Leitão Marques mantém-se em segundo, André Bradford, dos Açores, fica em quinto e a seguir Sara Cerdas, da Madeira.