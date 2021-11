O Presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, participou no 20º aniversário da polícia municipal.No entanto, a relação com os elementos das forças de segurança do concelho não parece ser a melhor.Isto porque o autarca referiu que o trabalho das autoridades teria já provocado mais queixas dos munícipes do que em anos anteriores. Isaltino Morais chegou mesmo a ameaçar extinguir a polícia municipal.O Sindicato Nacional das Polícias Municipais contestou já as palavras usadas pelo presidente da autarquia.