Isaltino Morais, presidente da Câmara da Oeiras, está infetado com Covid-19

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, testou positivo à Covid-19 no sábado, dia 27 de novembro.



Em comunicado, a Câmara refere que o presidente se encontra em isolamento em sua casa, está a ser acompanhado pelos serviços de saúde e o seu estado de saúde não inspira cuidados.



"Todas as pessoas com quem manteve contactos próximos nos últimos dias foram devidamente avisadas", pode ainda ler-se no comunicado que informa que Isaltino Morais continuará a acompanhar os assuntos de Oeiras a partir de casa.