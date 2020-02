IVA da energia não é a linha vermelha do BE

O Bloco decidiu este domingo que "não votará a favor o Orçamento do Estado" na especialidade, "porque é incapaz de responder aos problemas de hoje e de preparar o futuro", mas não faz depender a abstenção da baixa do IVA da eletricidade, anunciou a coordenadora bloquista, Catarina Martins.As linhas vermelhas traçadas pela líder do Bloco incidem sobre outras áreas que, garante, "estão a ser negociadas com o PS", como "o aumento das pensões mais baixas e o alargamento e reforço do Complemento Solidário para Idosos". Mas não só. Na Educação, Catarina Martins exige o "aumento das bolsas de estudo e a redução das propinas" e, no Serviço Nacional de Saúde, espera que o Governo avance, durante este ano, com "o fim faseado das taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários, não só nas consultas mas em tudo o que for prescrito".Se o PS aprovar este conjunto de propostas "negociadas ainda antes da votação na generalidade, mas também com avanços nos últimos dias, o Bloco manterá o voto de abstenção", garantiu Catarina Martins.Mas os bloquistas "não vão desistir do IVA da luz, que é uma medida socialmente justa num País que tem a energia mais cara da Europa", sublinhou a líder do BE. Por isso, Catarina Martins dará luz verde a todas as propostas de redução do imposto: "Se o PS votar a favor a proposta do BE, o dossiê fica encerrado, se não ficar o BE votará as propostas seguintes". Mas avisa que chumbará as contrapartidas apresentadas pelo PSD por se tratarem de "cortes cegos no Estado".Uma coligação negativa entre esquerda e direita para forçar a baixa do IVA da luz ainda está longe de ganhar forma, tanto mais que o PCP está em silêncio e o PSD alerta que "só votará a favor propostas que não coloquem em causa o superávite de 0,2%", afirmou aoo vice-presidente social-democrata, Salvador Malheiro.A primeira proposta de baixa do IVA da luz a ser votada, e a mais ambiciosa, é a do PCP, que defende a redução para 6% na luz, gás natural e gás de botija.A segunda proposta a ir a votos é a do BE que prevê um faseamento na luz e gás natural: redução para 13% a partir de julho e 6% em 2021.A proposta do PSD, a última a ser votada, visa a redução do IVA apenas da eletricidade para 6% a partir de julho, mas só para consumo doméstico.