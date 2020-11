Já começou segundo dia do Congresso do PCP em Loures

O segundo dia do XXI congresso nacional do PCP começou este sábado pouco depois das 09:00, no pavilhão Paz e Amizade, em Loures, Lisboa.

Durante a manhã, os delegados vão fazer discutir o mandato dos últimos quatro anos do partido.

Ainda de manhã, está prevista a intervenção, no congresso, de João Ferreira, candidato presidencial apoiado pelo partido.

À tarde, os delegados, reduzidos a metade do habitual -- 600 -- devido à crise pandémica do covid-19, elegem o novo comité central que, depois, se reúne para escolher o secretário-geral que deverá continuar a ser Jerónimo de Sousa, no cargo há 16 anos, desde 2004.