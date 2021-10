"Já disse muito, vamos esperar agora os próximos dias": Presidente da República reage a negociações do OE2022

O Presidente da República recusou este domingo falar mais sobre as negociações do Orçamento do Estado para 2022 e uma eventual crise política, considerando que agora há que aguardar o que acontece nos próximos dias.

Questionado pelos jornalistas à saída da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: "Eu hoje não tenho nada, nada, nada para dizer mais".

"Eu agora não tenho nada mais a dizer sobre isso. Já disse muito, vamos esperar agora os próximos dias", acrescentou o chefe de Estado, perante a insistência da comunicação social, que o questionou em particular sobre as negociações entre Governo e Bloco de Esquerda (BE).