Termina amanhã o prazo para entrega de propostas de alteração ao texto do Orçamento do Estado para 2024, cuja votação final global ocorre a 29 de novembro. Cinco dos partidos com representação parlamentar já entregaram um conjunto de 554 propostas de mudança, número ainda distante das mais de 1800 entregues no ano passado pelas várias formações políticas, PS incluído.









