Marcelo Rebelo de Sousa defendeu esta segunda-feira que este passo já devia ter sido dado e que “há vários caminhos” para o fazer, respeitando a Constituição.



“Eu para aí há dez anos, ainda não era Presidente, defendia que era preciso prever um crime, chamasse-se ele como se chamasse, que, respeitando a Constituição, punisse aquilo que é um enriquecimento, nomeadamente de titulares dos poderes públicos, que não tem justificação naquilo que é a remuneração do exercício de funções públicas”, referiu. Segundo o chefe de Estado, “há vários caminhos possíveis para responder às objeções que podem surgir da parte do Tribunal Constitucional”.





“Procurem-se esses caminhos para que se não perca uma boa ideia por causa da forma da concretização”, apelou.





Marcelo Rebelo de Sousa considera que “já se esperou tempo de mais para dar esse passo” e que “quanto mais depressa, melhor”.



“Encontremos o meio adequado para se poder atingir o objetivo, se não mais uma vez adiaremos o objetivo e continuará a haver esse sonho, esse desejo, essa frustração permanentemente a perseguir-nos”, reforçou o chefe de Estado.



Pormenores

Confiança

Sem nunca referir a Operação Marquês, que deixou à vista as insuficiências da lei em vigor, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que "a Justiça é fundamental para o desenvolvimento do País" e "para a confiança nos políticos".



Juízes

A Associação Sindical dos Juízes defende que a lei, tal como está, não é eficaz. Refira-se que os magistrados também são obrigados a declarar rendimentos e património.



Parlamento

O chefe de Estado diz que é fundamental "ver o que se pode mudar na Justiça para combater a corrupção". "O Parlamento tem a palavra decisiva" quanto à criação de novos crimes, frisou.



Estratégia

A criminalização do enriquecimento injustificado ficou fora da estratégia do Governo para combater a corrupção.