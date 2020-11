A Juventude Comunista Portuguesa (JCP) vai realizar o seu XII congresso nacional em 15 e 16 de maio de 2021, em ano de comemoração do centenário do partido, foi este sábado anunciado.

O anúncio foi feito por Alexandra Pinto, da direção da JCP, no segundo dia de trabalhos do XXI congresso nacional do PCP, em Loures, distrito de Lisboa.

A dirigente comunista afirmou ao congresso que o "caminho é apenas um, a luta" e disse a reunião deste fim de semana é importante para "renovar energias".