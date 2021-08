Jerónimo acusa Governo de "abertura" ao "grande capital" no acesso a fundos do PRR

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, acusou hoje o Governo de "abertura" aos "propósitos usurpadores" do grande capital, que "já se organizou para tirar o máximo proveito dos fundos europeus" do Programa de Recuperação e Resiliência.

Numa intervenção na cerimónia de apresentação dos candidatos da CDU às eleições autárquicas em Valongo, no distrito do Porto, o dirigente comunista expressou a preocupação do partido com a gestão dos fundos da 'bazuca' europeia.

"Há muitos anúncios à volta do Programa de Recuperação e Resiliência, batizado de bazuca, mas não só a concretização tarda, como está cada vez mais dirigida para o sítio errado, para os negócios, para os projetos do grande capital e para os grupos económicos", disse.