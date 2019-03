Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jerónimo de Sousa admite sair da liderança do PCP em 2020

No final do próximo ano, o comité central eleito irá escolher o novo secretário-geral.

Por Salomé Pinto | 07:56

A caminho dos 72 anos e com quase década e meia à frente do PCP, Jerónimo de Sousa admitiu, em entrevista à Lusa, abdicar do cargo de secretário-geral. "É da lei da vida, acabarei por ter responsabilidades diferentes", mas "não vou calçar as pantufas", afirmou o operário metalúrgico.



Adivinha-se uma nova liderança, mas só a partir de dezembro de 2020, quando se realizar o XXI congresso do PCP que irá eleger o comité central, responsável por escolher o novo secretário-geral do partido mais antigo do país (98 anos).



Quem irá suceder a Jerónimo é a grande incógnita, até mesmo para os deputados à Assembleia da República. Ao que o CM apurou, o próximo líder terá de preencher alguns requisitos como: integrar a comissão política ou o secretariado do comité central ou ambos.



Entre os 145 elementos do comité central, apenas Jerónimo e Francisco Lopes fazem parte dos dois órgãos. Fontes próximas do PCP revelaram que não "é descabido" que Lopes assuma a liderança, "até porque já foi candidato às Presidenciais" em 2011.



E é pouco provável que a escolha recaia no líder parlamentar João Oliveira, porque o PCP "não se rege pela popularidade mediática dos militantes".



Arménio Carlos, que deixa o cargo de secretário-geral da CGTP em fevereiro de 2020, poderia ser outra hipótese. Mas, ao CM, disse que "está fora de questão vir a participar em funções político-partidárias com expressão pública".