Jerónimo de Sousa afirma que aumento dos salários é a medida mais emergente de um próximo Governo

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, classificou hoje o aumento dos salários como a medida mais emergente de todas a que um futuro governo terá de responder.

Jerónimo de Sousa falava numa sessão pública "contra o aumento do custo de vida", que se realizou no Montijo e que contou com a presença da cabeça-de-lista da CDU pelo distrito de Setúbal às legislativas, Paula Santos.

"É neste enquadramento, neste virar de ano em que muitos deitam contas à vida face ao aumento de preços de bens e serviços essenciais que voltamos a insistir no aumento geral dos salários. De todas as medidas e opções a que um futuro governo terá de responder, o aumento dos salários é a mais emergente delas todas", disse.

Na sua intervenção o secretário-geral do PCP disse que o ano de 2021 é marcado por um aumento significativo no preço de bens e serviços e que hoje na vida de milhões de portugueses pesa o agravamento dos preços das rendas de casa e as dificuldades no acesso à habitação.