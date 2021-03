Jerónimo de Sousa alerta Marcelo para aumento do desemprego e "falências em massa" devido à Covid-19

O PCP alertou, esta quarta-feira, o Presidente da República para o risco de "falências em massa" de micro, pequenas e medias empresas (MPME) e o aumento do desemprego que pode atingir 15%, afirmou o secretário-geral dos comunistas.

Jerónimo de Sousa falava aos jornalistas no parlamento, após uma audiência, por videoconferência, com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa sobre a renovação do estado de emergência para responder à pandemia de Covid-19, medida que voltará a ter o voto contra da bancada do PCP, na quinta-feira, na Assembleia da República.

Na reunião desta quarta-feira, Jerónimo afirmou ter transmitido "uma preocupação", com as falências e o aumento do desemprego, e "três prioridades" no combate à epidemia: mais rastreio, mais testagem e mais vacinação.

As "medidas de confinamento" são "inseparáveis do agravamento da situação económica e social" de onde se destacam "a ameaça de falências em massa de MPME, do crescente desemprego que globalmente já afeta globalmente 15% dos trabalhadores portugueses", afirmou.

O líder comunista criticou ainda o Governo quanto ao que está a fazer para responder à crise, afirmando é preciso "mais do que anúncios atrás de anúncios", para a seguir não existir "a concretização de verbas para a proteção, para o apoio social e económico".

Entre as três prioridades, o PCP insistiu nas prioridades das últimas semanas, no rastreio, com o "reforço das estruturas e equipas de saúde pública", para um maior "levantamento e testagem" e aumentar o ritmo das vacinas, que tem de ser diversificadas.

A preocupação, neste capítulo, é que haja atrasos no calendário devido à falta de vacinas.

Já quanto ao sentido de voto, na quarta-feira, no parlamento, na renovação do estado de emergência, que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa admitiu prolongar até maio, a bancada do PCP manterá o "não".

Como Jerónimo não nota um "um progresso para aliviar as medidas de confinamento e por o país a respirar e a trabalhar", perante "uma situação idêntica, o voto é idêntico", disse.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.735.411 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.805 pessoas dos 818.787 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.