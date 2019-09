Jerónimo de Sousa apela ao voto socialista na CDU

O líder do PCP apelou esta quinta-feira ao voto de socialistas descontentes na Coligação Democrática Unitária (CDU), que junta comunistas e ecologistas, nas eleições legislativas de outubro, num almoço-comício na Vidigueira, Beja."No início aqui deste almoço, um amigo que está presente, saudava-nos e dizia 'sou socialista, mas eles ultimamente não se andam a portar bem'. Deu-nos força, deu-nos alento. Queria daqui dizer que pode contar connosco e, se fizer a sua opção de voto pela CDU, vai ver que não se arrepende e que votou certo e seguro pelos avanços no país", afirmou Jerónimo de Sousa.Segundo o secretário-geral comunista, "se há coisa de que aqueles que votaram há quatro anos na CDU se podem orgulhar é de que o seu voto foi respeitado, foi honrado, não foi traído"."A CDU faz aquilo que aqui está a dizer. Faz o compromisso com os trabalhadores e o povo", garantiu.O líder comunista lamentou que, "haja crise real ou crise fictícia, sempre mas sempre, são os mesmos a pagar, ou seja, os trabalhadores e o povo"."Avançar é preciso. Não deixar o PS de mãos livres para fazer aquilo que muito bem entender", defendeu.Jerónimo de Sousa vincou que, ao longo da legislatura, "a CDU propôs"."Acompanhou aquilo que era positivo, mas demarcou-se e criticou aquilo que foi negativo neste Governo PS. A CDU faz falta. Não é a nós, ter mais um deputado ou menos um deputado. Uma CDU mais forte pode manter este rumo de avanço, de continuar a andar para a frente e não andar para trás", afirmou.