Jerónimo de Sousa assegura que "o PCP conta"

"Queriam calar-nos, mas não o conseguiram." No discurso de encerramento da 44ª edição da Festa do Avante, perante uma plateia de 2000 militantes sentados em cadeiras e a agitar bandeiras vermelhas, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, começou ao ataque, criticando o que classificou como a "grande hostilidade" dos partidos da direita, e assim continuou, sem deixar de disparar em direção ao primeiro-ministro. A António Costa abriu, ainda assim, uma frincha da porta para o diálogo sobre o próximo orçamento.

"Não vale a pena virem agitar com ameaças de crise política. O que se impõe é aproveitar todos os instrumentos para não permitir que os trabalhadores e o povo vejam a sua vida mergulhada numa crise diária", afirmou o líder comunista, recordando uma recente afirmação do chefe do Governo, mas dando ainda nota de que "o PCP não faltará, como nunca faltou, a nenhuma solução que dê resposta aos problemas". Deixou ainda um aviso: "Não vale a pena apressarem-se a sentenciar que o PCP não conta."

Numa edição da Festa do Avante que ficou marcada pela polémica, devido à pandemia da Covid-19, Jerónimo de Sousa admitiu que "os tempos que atravessamos encerram riscos". Contudo, enfatizou a ideia de que foi assegurado o "respeito pelas normas sanitárias". Mais, recorrendo aos pergaminhos do partido, deixou a sua perspetiva de que "o PCP tem sido a força política mais coerente na defesa do Serviço Nacional de Saúde".