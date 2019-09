Jerónimo de Sousa avisa que PS não mudou de natureza

O secretário-geral do PCP afirmou este domingo, no discurso de encerramento da Festa do Avante, que em atos eleitorais "não há vencedores antecipados", numa indireta ao PS, que acusou de, ao longo da atual legislatura, não ter mudado de natureza."Que ninguém se iluda! Nem o PS mudou de natureza, nem abandonou as suas opções de fundo", disse Jerónimo de Sousa, para juntar às críticas ao PSD e CDS, adiantando que os dois partidos "não desistiram da política de desastre e retrocesso que caracterizou a sua governação".O líder do PCP lembrou, durante o discurso no Seixal, várias das medidas alcançadas durante os quatro anos de geringonça, nomeadamente nas pensões e nos transportes. E assegurou ainda que "muito do que foi conseguido não estava no programa do PS, nem no programa do Governo" e que para avançar foi preciso ultrapassar "muitas e fortes resistências".Jerónimo de Sousa lembrou, por outro lado, que "não há vencedores antecipados" e, de forma indireta, deixou um outro recado para o líder do PS, António Costa. "As eleições não são para eleger primeiros- -ministros! São para eleger deputados", sublinhou o líder comunista.O discurso de encerramento da Festa do Avante, que contou com vários momentos de aplauso, demorou cerca de 40 minutos. Na Quinta da Atalaia, seguiu-se depois o habitual clima de celebração, com os militantes a dançar ‘A Carvalhesa’.O líder do PSD foi o único referido diretamente por Jerónimo de Sousa. Quando falava do salário mínimo nacional, o secretário-geral comunista recuperou um "espanto" do rival. "Como é que as pessoas conseguem viver com 600 euros? Então aumentem para 850", defendeu.