Jerónimo de Sousa em entrevista exclusiva: "País tem capacidade para avançar muito mais"

O secretário geral do PCP, Jerónimo de Sousa, falou esta segunda-feira em exclusivo àsobre as eleições legislativas do próximo dia 30. O representante do PCP acha o aumento do saláro mínimo "insuficiente" e refere que o salário médio "não deve ser esquecido". Jerónimo de Sousa diz que o atual governo do PS "não queria soluções" mas sim "eleições".O líder do PCP diz que o "País tem capacidade para avançar muito mais" e revela que o Serviço nacional de Saúde (SNS) deu uma resposta notável à pandemia, mas que, no entanto, segundo a União Europeia, Portugal foi dos países que menos investiu na saúde. Jerónimo de Sousa ainda questiona a falta de médicos de família, que segundo o mesmo, "levam a uma situação de acumulação de portugueses que não têm consulta". Hospitais privados são vistos pelo líder do PCP como algo adjacente ao que o Serviço Nacional de Saúde pode ofecerer a todos os portugues.Jerónimo de Sousa remata que está confiante na campanha eleitoral do partido e que a mundaça do secretário geral do PCP é algo que "não está em cima da mesa".