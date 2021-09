Jerónimo de Sousa fugiu ao tema do Orçamento do Estado para 2022, no encerramento da Festa do Avante, depois de na véspera ter dito que não havia condições para negociar com o PS.Em lugar de aprofundar o tema perante os milhares de militantes presentes na Quinta da Atalaia, Seixal, como era esperado, preferiu sublinhar as conquistas recentes do partido.Eleições que o líder do PCP entende como “uma importante batalha eleitoral”, mas para as quais não definiu objetivos, preferindo enaltecer os eleitos comunistas e o seu “compromisso exclusivo para estar ao serviço do povo e não o aproveitamento dos cargos para benefício próprio.”