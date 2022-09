O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, considerou domingo que as sanções impostas à Rússia têm sido responsáveis pelo aumento de preços.



No discurso de encerramento da 46ª festa do Avante!, que decorreu durante o fim de semana no Seixal, o líder comunista afirmou que a “guerra na Ucrânia e a espiral de sanções impostas pelos EUA, a União Europeia e a Nato”, que considerou terem “a cumplicidade do Governo Português”, estão relacionadas com a “desenfreada especulação e aumento de preços”, acrescentando que configura um “ataque às condições de vida dos povos”.









