Jerónimo de Sousa diz que não há condições para discutir e culpa Governo

O secretário-geral do PCP sublinhou este sábado que "não estão reunidas as condições" para discutir o Orçamento do Estado para 2022 e que o Governo tem "responsabilidade direta" por achar que o presente Orçamento "só vale por seis meses".

Em declarações no final de uma visita a uma exposição sobre o centenário do partido -- integrada na edição deste ano da Festa do Avante! -, Jerónimo de Sousa sustentou que o executivo tem de "cumprir aquilo que acordou", uma vez que o Orçamento do Estado para 2021, aprovado com o voto favorável do PCP, ainda está "a vigorar e por parte do Governo parece que este Orçamento só vale por seis meses".

O secretário-geral do partido disse que a "pressa" do Governo para marcar as eleições autárquicas para 26 de setembro "condicionou tudo" e, por isso, "não havia condições, nem há, para qualquer discussão prévia em relação à proposta de Orçamento do Estado que ainda não existe".