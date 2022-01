A ausência do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, da corrida eleitoral da CDU durante 10 dias não deverá afetar negativamente a campanha do partido, defendem os politólogos António Costa Pinto e José Adelino Maltez, ouvidos pelo CM. O líder dos comunistas deu entrada ontem às 15h30 no Hospital Egas Moniz para esta quinta-feira ser operado de urgência à carótida interna esquerda.