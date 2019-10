Jerónimo de Sousa afirma que se mantém disponível para negociar "caso a caso" com o PS e que o seu compromisso é com os trabalhadores. Costa afirma que ninguém fechou portas e que pretende trabalhar em conjunto com o PCP.O secretário-geral do PS faz esta quarta-feira a primeira série de reuniões com as forças parlamentares de esquerda. Começou com o Livre logo de manhã e terminará ao fim da tarde na sede do Bloco de Esquerda.Em atualização