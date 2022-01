Jerónimo de Sousa operado “com êxito”

A cirurgia de urgência do secretário-geral do PCP à carótida interna esquerda "decorreu com êxito", informou esta quinta-feira o partido.Jerónimo de Sousa foi esta quinta-feira operado no Hospital Egas Moniz, em Lisboa e, segundo nota do partido, "o ato cirúrgico decorreu com êxito, tendo sido concretizados os objetivos cirúrgicos" desta intervenção. Ao final da manhã desta quinta-feira o líder comunista já tinha despertado da anestesia, estando "em vigilância pós-operatória, como previsto para cirurgias desta natureza", explicou o PCP em comunicado enviado às redações.O dirigente comunista foi submetido a uma cirurgia de urgência, que o vai obrigar a estar afastado dos primeiros dez dias de campanha para as eleições legislativas de 30 de janeiro. Segundo o partido, a necessidade de realizar esta operação de urgência surgiu na sequência de exames médicos de rotina que Jerónimo fez. Enquanto estiver a recuperar da intervenção cirúrgica, os membros da Comissão Política do Comité Central do PCP João Ferreira e João Oliveira assumem todas as iniciativas eleitorais do secretário-geral, nomeadamente o arranque da campanha.Quanto aos debates que faltam, será João Oliveira a substituir o líder dos comunistas, tal como aconteceu na última quarta-feira, no debate com o presidente do PSD, Rui Rio. E foi neste debate que João Oliveira, também líder parlamentar do PCP, afastou o cenário de sucessão de Jerónimo de Sousa enquanto líder do partido. "Acho que a estenose carotídea afasta completamente essa possibilidade de especulação.Objetivamente, há um impedimento de o meu camarada Jerónimo de Sousa estar aqui e procurou-se encontrar uma solução que não deixasse cair a agenda", disse, acrescentando que "a questão da sucessão não está colocada". "A substituição mais rápida de que precisamos é a nossa pelo secretário-geral do PCP, pelo Jerónimo de Sousa, que rapidamente nos substitua na campanha eleitoral", explicou.