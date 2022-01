Jerónimo de Sousa regressa por entre cravos e críticas à direita

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, regressou ontem à campanha da CDU, duas semanas depois de ter sido operado de urgência à carótida interna esquerda, e não poupou o PS e o PSD nas críticas, apesar de admitir que António Costa "caiu um pouco na realidade".O regresso à comitiva da CDU aconteceu no concelho da Moita, onde uma senhora gritou, com um cravo na mão, "as melhoras, camarada".Ao fim da tarde, em Évora, Jerónimo acusou o PSD de contar "com o apoio da extrema-direita para os seus propósitos", sustentando também que em Portugal há uma "direita apostada em esconder as suas verdadeiras intenções", "que se quer vingar da Constituição" e que o "Governo do PS não quis enfrentar e resolver".Em relação aos socialistas, a crítica de Jerónimo caiu sobre a "recusa em dizer se [o PS] entrava ou não em convergência com a CDU" porque "ansiava poder ter as mãos livres" para governar sozinho.