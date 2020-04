Jerónimo de Sousa sobre ações de rua do Dia do Trabalhador: “Tenho 73 anos e lá estarei”

O secretário-geral do PCP vai participar nas ações de rua do 1º de Maio, organizadas pela CGTP, apesar de ter mais de 70 anos, revelou esta quarta-feira em entrevista à CMTV. "Tenho 73 anos e não pareço, lá estarei [no 1º de Maio] numa posição de solidariedade e com a luta dos trabalhadores, porque eu também, à minha maneira, ajudei a construir essa liberdade de comemorar o 1º de Maio." Jerónimo de Sousa recordou a primeira vez em que foi impedido de celebrar o Dia do Trabalhador: "Foi em 1973, quando era um jovem dirigente sindical, íamos fazer um grande 1º de Maio no Rossio [em Lisboa], mas tivemos a informação de que iríamos ser todos presos", contou. "Passados tantos anos, sinto-me na obrigação e no direito de ir ao 1º de Maio", acrescentou.

Já sobre o impacto da atual pandemia na transportadora aérea portuguesa, Jerónimo mostrou-se preocupado com a solução que o Governo está a preparar. "A inquietação que temos é que se nacionalize a parte social, os prejuízos, e mais tarde estragá-la de novo, privatizando-a." O líder comunista é a favor do controlo estatal, mas apenas com a garantia de que "ficará nas mãos do Estado".

Rejeitando a ameaça de austeridade no futuro, porque não é "penalizando mais os salários e os direitos que conseguimos mais crescimento económico e do emprego", o secretário-geral do PCP considerou que a crise pandémica atual "justifica a criação de um fundo do Estado capaz de garantir a retoma e a entrada em funcionamento de muitas micro, pequenas e médias empresas (PME) como restaurantes, mas também dos trabalhadores a recibos verdes". "O Estado precisa de assumir um papel que não é não empurrando apenas para a Banca", afirmou.

Quanto à possibilidade de o Governo suspender os aumentos salariais da Função Pública previstos para o próximo ano, Jerónimo de Sousa assumiu que não estará ao lado do Executivo de António Costa nessa decisão. "Propomos que se faça uma política de valorização de quem trabalha no plano de salários e direitos, no plano das PME, de respeito pelos direitos dos profissionais de saúde e também dos trabalhadores do privado. É um caminho difícil, mas esse é o caminho do futuro", frisando que "não podemos aplaudir e chamar de heróis os profissionais da saúde" sem depois os compensar nas carreiras e salários.

Para a União Europeia (UE) deixou um sermão: "Não tem resposta para assumir aquilo que está no papel, que é o princípio da coesão. Falhou rotundamente neste período tão dramático."