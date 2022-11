É o adeus de Jerónimo de Sousa à liderança do PCP, após 18 anos no exercício do cargo. O operário que se tornou secretário-geral dos comunistas em 2004, sucedendo a Carlos Carvalhas, sai aos 75 anos por razões de saúde, tendo a direção do PCP indicando como substituto Paulo Raimundo, anunciou este sábado o partido em comunicado.









