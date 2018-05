Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jerónimo diz "basta" às injustiças e defende valorização dos trabalhadores

Secretário-geral do PCP falou esta segunda-feira durante uma audição pública.

Por Lusa | 14.05.18

O secretário-geral do PCP declarou esta segunda-feira que "basta" de injustiças face ao trabalho e rendimentos dos trabalhadores, numa audição pública sobre os benefícios científicos e tecnológicos para a redução do horário semanal para 35 horas para todos.



"Sim, basta de injustiças. É preciso valorizar o trabalho e os trabalhadores", afirmou o líder comunista, numa audição pública, na Assembleia da República, na fase de preparação final para o debate e votação do projeto de lei para generalizar as 35 horas de trabalho semanais, marcados para a sessão plenária de sexta-feira, com iniciativas no mesmo sentido de BE, PEV e PAN.



Para Jerónimo de Sousa, "é possível e necessário ir mais longe" e "é urgente dar combate às injustiças", pois "são os trabalhadores que produzem a riqueza, mas são outros que se apropriam exclusivamente do seu esforço e dos resultados do seu trabalho".



"Hoje mesmo ouvimos, lemos e tomámos conhecimento que os salários dos principais administradores das grandes empresas e grupos económicos cotados em bolsa, aumentaram nos últimos três anos mais de 40% e os lucros dessas empresas acumulados nesse mesmo período subiram ainda mais, cerca de 50%, enquanto os salários médios permaneciam praticamente estagnados, aumentando escandalosamente o fosso entre os rendimentos do capital e de quem o serve e o conjunto dos trabalhadores dessas empresas e grupos", afirmou.



Segundo cálculos do PCP, se se reduzir o horário de trabalho para 35 horas semanais para todos, haverá mais 440 mil empregos e a redução de 240 horas de trabalho por ano por cada pessoa, sem perda de rendimentos e mantendo os mesmos níveis de produtividade.



"O PCP considera, quando tanto se fala de desenvolvimento tecnológico, economia digital, inteligência artificial, 'indústria 4.0', para justificar novos ataques, prolongamentos de horário e até para não haver regras nos horários de trabalho, que, então, é ainda mais a hora de assumir a redução dos horários de trabalho e o seu respeito", defendeu o secretário-geral comunista.



Jerónimo de Sousa acusou "o capital" de procurar "sempre inverter este processo" de melhoria das condições laborais e recorrer aos "mais diversos expedientes para desrespeitar a lei, transformando todo o período normal de trabalho em tempo de trabalho efetivo, eliminando pausas, inventando as mais diversas 'flexibilizações' e aumentando, por esta via, a intensidade e ritmos de trabalho".



"E recorreu mesmo à alteração da lei para aumentar o horário de trabalho semanal, procurando inverter o processo histórico da sua redução que se verificou desde o século XIX. Foi assim que o Governo PSD/CDS impôs na lei a passagem do horário de trabalho na administração pública de 35 para 40 horas semanais, ao mesmo tempo que se preparava para prolongar o horário para todos os trabalhadores", criticou.



Para o líder comunista, "o PCP tem uma intervenção persistente e determinada sobre os direitos dos trabalhadores" e "intervém no combate à desregulação do horário de trabalho, pelo respeito pelos seus limites diários e semanais, a garantia de dois dias de descanso semanal e a revogação das normas que instituem sistemas de bancos de horas e de adaptabilidade, grupal ou individual, e o combate ao prolongamento da jornada diária com o abuso do trabalho extraordinário, muitas vezes não remunerado".



"Sobre estas matérias ainda recentemente, dia 14 de março, foram discutidas e votadas iniciativas do PCP que o PS, PSD e CDS rejeitaram", lamentou, referindo-se a iniciativas comunistas e de outros partidos para reverter a legislação laboral em favor dos trabalhadores.