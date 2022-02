Conquistada a maioria absoluta pelo PS nestas Legislativas, goradas as expectativas do PSD em se tornar a principal força política e depois do desastre eleitoral de BE, PCP e PAN, os portugueses foram questionados se as lideranças dos partidos derrotados se deveriam manter.De acordo com o barómetro da Intercampus para CM/CMTV/Jornal de Negócios, a liderança do PCP, sob a batuta de Jerónimo de Sousa, foi a mais castigada.