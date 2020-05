Jerónimo elogia sindicalistas por cumprirem regras no 1.º de Maio, Costa confirma

O secretário-geral do PCP abriu esta quinta-feira a sua intervenção no debate quinzenal, no parlamento, a elogiar os sindicalistas da CGTP no 1.º de maio, por cumprirem "as regras das autoridades de saúde", algo que o primeiro-ministro confirmou.

Jerónimo de Sousa começou por dizer que pretendia "valorizar as iniciativas realizadas em que os trabalhadores" e que "fizeram ouvir a sua voz, as suas reivindicações e a sua luta por soluções para os seus problemas".

E para também "valorizar o exemplo de quem cumpriu as regras que tinham sido determinadas pelas autoridades de saúde e as forças de segurança", em tempo de pandemia de covid-19 numa comemoração que gerou muita polémica.

Na resposta, o primeiro-ministro afirmou que "as normas definidas para o 1.º de Maio foram cumpridas pelas centrais sindicais".

Foi a partir das "reivindicações dos trabalhadores" no dia 1 de maio que Jerónimo partiu para questionar o chefe do executivo sobre o que pretende fazer para "travar abusos" nos cortes salariais ou no "lay-off".

Costa sublinhou o "bom sinal" que a aplicação do "lay-off" no que pode significar na vontade das empresas em "manter os postos de trabalho".

E sublinhou que este momento de "crise que atinge todos" não "pode ser altura de ruturas e abusos", mas sim uma "oportunidade de unir esforços".