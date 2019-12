Joacine Katar Moreira abandona conta do Twitter

Durante uma entrevista ao Expresso, Joacine chegou mesmo a mostrar um dos exemplos dos insultos que recebe diariamente.



"És uma fraude. És preta. Não serves para nada, mesmo morta", lia-se numa mensagem, citada pelo semanário. "Não estava preparada", confessou a deputada, assegurando, no entanto, que não iria desistir por isso. "Aguento tudo".

A deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, abandonou a rede social Twitter, tendo apagado o seu perfil e, consequentemente, todos as publicações que fez até então.A saída foi notada durante a tarde desta quarta-feira, com muitos utilizadores a questionarem o motivo pelo qual a deputada tomou a decisão. Questionado pela revista Sábado pelo mesmo motivo, o assessor de Joacine preferiu não comentar a situação.A deputada já tinha afirmado várias vezes que as redes sociais eram um dos meios mais utilizados pelos seus críticos para se fazerem ouvir.