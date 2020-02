Joacine Katar Moreira afirma que vai vota a favor da despenalização da eutanásia

A deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira, disse esta terça-feira à Lusa que vai votar a favor dos projetos de lei relativos à despenalização da eutanásia, "um direito" que considerou não ser referendável.

"A despenalização e legislação da morte assistida é a garantia do direito a uma morte digna que cabe ao Estado assegurar. Não é um direito que considere referendável porque diz respeito à liberdade de cada uma e de cada um de defender e fazer respeitar uma decisão e uma condição (ou a sua negação) que é sobretudo individual", declarou a deputada num texto enviado à agência Lusa.

Joacine Katar Moreira vai votar a favor dos cinco projetos de lei (BE, PS, PAN, PEV e Iniciativa Liberal) que sobem a discussão no plenário da Assembleia da República no próximo dia 20, segundo o seu assessor no parlamento, "em linha com o programa" do Livre pelo qual foi eleita e que atualmente já não representa.