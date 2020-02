Joacine Katar Moreira passa a sentar-se na última fila do parlamento

Joacine Katar Moreira, que passou a deputada não-inscrita depois perder a confiança política do Livre, vai passar a sentar-se na última fila do hemiciclo, no parlamento, entre a bancada do PS e do BE, foi esta quarta-feira anunciado.

A parlamentar já se sentava nesse lugar, ocupado por Paulo Trigo Pereira na anterior legislatura, após deixar a bancada do PS para ser deputado não-inscrito, mas esta quarta-feira a conferência de líderes confirmou a decisão, segundo Maria da Luz Rosinha, porta-voz da reunião.

Katar Moreira, ex-dirigente do Livre, entregou ao partido a sua carta de desvinculação, deixando oficialmente de pertencer aquela força política, foi divulgado na terça-feira.

Na segunda-feira, Joacine passou a exercer o mandato como deputada não inscrita, deixando de representar o Livre, partido pelo qual foi eleita e que lhe retirou a confiança política na sexta-feira anterior na sequência de várias polémicas e divergências sobre posições e votações da deputada no parlamento.

A deputada esteve reunida na segunda-feira com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, durante cerca de 10 minutos, antes da sessão plenária, e comunicou-lhe a decisão de passar ao estatuto de deputada não inscrita. Antes, uma delegação do Livre esteve também reunida com Ferro Rodrigues.