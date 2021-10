Joacine Katar Moreira vai abster-se na votação da generalidade

Também a deputada não inscrita Cristina Rodrigues anunciou esta segunda-feira que se vai abster na votação na generalidade, considerando ser esse "o voto responsável" e aguardando acolhimento de novas propostas na especialidade.

O BE anunciou no domingo que votará contra o Orçamento do Estado para o próximo ano já na generalidade se não existirem novas aproximações ao Governo

O PAN marcou esta segunda-feira a divulgação do sentido de voto, enquanto o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, anuncia às 12h00 as conclusões da reunião do Comité Central.

A deputada não inscrita Joacine Katar Moreira anunciou esta segiunda-feira que se vai abster na votação na generalidade para o Orçamento do Estado de 2022. A deputada anunciou a decisão em entrevista à TSF.O Orçamento do Estado tem votação na generalidade marcada para quarta-feira, mas não tem, por enquanto, aprovação garantida.