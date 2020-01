Joacine quis impedir divulgação de foto oficial no site do Parlamento

Rafael Esteves Martins apresentou-se na Assembleia da República vestido de saia e o assunto ofuscou todos os momentos do primeiro dia do partido na AR.





abstenção num voto no parlamento sobre uma investida israelita na Faixa de Gaza criou uma clara clivagem entre Joacine e o Livre. O caso acabou encerrado sem qualquer sanção disciplinar para a deputada, mas o partido lamentou as declarações públicas de Joacine e a ausência de qualquer pedido de desculpa. Foi durante este caso que a deputada acabou por pedir a um GNR da Assembleia da República que a acompanhasse dentro do Parlamento, numa altura em que era questionada por um jornalista. "Larguem o osso", pediu o assessor, na altura, num tweet.



A deputada abandonou, entretanto, a sua conta nesta rede social, mas foi este o palco de uma troca acessa de acusações com o comentador político Daniel Oliveira. Este escreveu que a deputada do Livre estava a escolher uma forma "demasiado pessoal" de fazer política. Joacine Katar-Moreira não gostou e respondeu, comparando os argumentos do comentador da SIC Notícias e do Expresso aos que são usados pela extrema-direita.





A deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, tentou impedir a publicação de uma foto dos membros da comissão parlamentar de Ambiente, ao avisar os responsáveis que não autorizava a divulgação da mesma.Segundo o Expresso , já depois da foto ter sido publicada, Joacine voltou a demonstrar a sua discordância. Porém, o Parlamento citou o código civil e os estatutos dos deputados para manter a decisão de publicar a imagem.O percurso de Joacine desde que se tornou deputada eleita não tem sido isento de episódios que causaram celeuma, sendo que os mesmos se distinguem por se passarem maioritariamente fora do hemíciclo.Logo no dia de estreia no Parlamento, o Livre foi motivo de debate por causa do assessor Joacine.Posteriormente, a