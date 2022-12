João Cotrim de Figueiredo acusa António Costa de estar "com sono e distraído relativamente aos problemas que Portugal tem"

João Cotrim de Figueiredo, líder do partido Iniciativa Liberal, considerou esta segunda-feira que no meio da frase dirigida pelo primeiro-ministro, em que chamou "queques que guincham" aos deputados do partido, há uma espécie de elogio, apesar de a ter considerado "tola e mal-educada"."Não são os pedidos de desculpa do primeiro-ministro que me fazem muita diferença", admitiu ainda quando questionado se António Costa deveria ou não lamentar-se pelo comentário.

Em entrevista ao ‘Grande Jornal’ da CMTV, o atual líder do Iniciativa Liberal disse que o tom usado pelo primeiro-ministro "não é por acaso" e que dirigir este tipo de "tolices" só pode demonstrar que o partido lhe dá "medo, receio".



Sobre os episódios de irritação do primeiro-ministro, João Cotrim de Figueiredo acusou o chefe de governo de estar "com sono e distraído relativamente aos problemas que Portugal tem" e que este comportamento faz lembrar "outras maiorias absolutas que não acabaram bem".





Sobre a saída da liderança do Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo admitiu que não tem "qualquer intenção" de candidatar-se a qualquer cargo político.Entre outros assuntos abordados na entrevista ào atual líder do partido revelou que se algum dia alguém quiser reverter o diploma da eutanásia, o Iniciativa Liberal estará contra.Esta foi uma de uma das entrevistas, promovidas peloe pelaaos líderes políticos em que será feito o balanço deste ano e uma antevisão de 2023.