João Ferreira admite já rever ações de campanha devido à Covid-19

O candidato presidencial apoiado pelo PCP admitiu esta quarta-feira cancelar algumas das ações previstas para os dois últimos dias de campanha, face aos números diários da pandemia. "É a evolução da situação que o irá determinar, quer em relação a um possível cancelamento de iniciativas, quer em relação a uma alteração. Até agora nós tivemos uma diminuição de iniciativas, é possível que ocorra nos próximos dias ainda uma nova diminuição", garantiu João Ferreira.



As declarações do eurodeputado foram feitas durante uma curta viagem, entre Oliveira de Azeméis e São João da Madeira, na Linha do Vouga. Esta linha já esteve para encerrar mas foi possível mantê-la aberta, "fruto da mobilização das populações" frisou João Ferreira. Para as eleições do dia 24, o candidato apelou à adesão e deixou um conselho: "Devemos adotar todas as medidas de condicionamento de contacto e de todas as restrições que sejam necessárias e que as autoridades de saúde imponham."

