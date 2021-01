João Ferreira afirma-se contra declínio do Interior

A campanha de João Ferreira passou pelo Interior alentejano e o candidato presidencial optou por abordar temas como o desemprego, numa zona muito afetada por esse problema. Começou em Portalegre, onde na Biblioteca Municipal ouviu testemunhos de representantes de organizações sociais. O eurodeputado disse mesmo que o desemprego no distrito está nos 10%, "um número inaceitável". João Ferreira falou sobre o declínio que tem acontecido na região, principalmente em termos populacionais, que "não pode ser aceite como inevitável, pois as causas deste declínio são apontadas como estando no território" o que, para si, não corresponde à verdade.



O candidato presidencial quer "políticas de desenvolvimento social sérias", lamentando que "os planos de desenvolvimento para o Interior tenham um enviesamento de partida". E defendeu ainda "melhores políticas de ordenamento do território e a concretização da regionalização para contrariar esse declínio".

