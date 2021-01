João Ferreira atento a Correios e a estado da Saúde

João Ferreira esteve esta sexta-feira em Coimbra com funcionários dos CTT e profissionais da área da saúde do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, que dizem estar no limite. "Para tratar dos outros, não tratamos de nós e dos nossos", desabafou Francelina Cruz, assistente hospitalar. O candidato apoiado pelo PCP lembrou "que o Presidente da República, que jura defender a Constituição, não pode esquecer a compatibilização da vida profissional com a familiar".



Antes, ouviu os carteiros denunciarem "a falta de condições e despedimentos, com reflexos na qualidade do serviço às pessoas", relatou Rui Simões. "São matérias do Governo, que podem ter intervenção da Presidência chamando a atenção para uma empresa estratégica que não cumpre com critérios de qualidade exigidos pelo regulador e que piora o serviço prestado com o fecho de estações", disse João Ferreira. "Não se pode renovar a concessão ao privado que a detém."

