João Ferreira destaca trabalho dos profissionais do SNS

O candidato apoiado pelo PCP esteve em Santiago do Cacém, onde defendeu a importância de "cumprir os direitos estabelecidos pela Constituição, na área da saúde, educação, cultura e trabalho".

João Ferreira acusou as entidades privadas de saúde de "só olharem para o lucro" e de "desertarem" nos momentos difíceis, como é o caso do combate à pandemia da covid-19.

Perante seis dezenas de simpatizantes, o candidato sublinhou que as entidades privadas de saúde "desertaram do combate no momento mais difícil", assim "como desertam de tudo aquilo que não lhes assegure perspetivas de lucro. Quando não tem lucro mudam de atividade".

Com alguns enfermeiros na plateia, elogiou os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, "que mesmo com o desinvestimento de que foi sendo alvo, está a revelar-se essencial para, numa altura tão difícil e tão exigente, proteger a saúde dos portugueses".

João Ferreira aproveitou para lamentar a "desvalorização da produção nacional", dando o exemplo de "setores da indústria de ponta", como a produção de medicamentos e vacinas e dando como o caso alemão.

A poucos quilómetros do maior complexo industrial do país, o candidato criticou a "falta de aproveitamento e valorização da produção e dos recursos nacionais".

João Ferreira afirma que é "uma candidatura de convergência à esquerda" disponível para "receber apoios de vários setores da sociedade".