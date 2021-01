João Ferreira: Este é “um país que está por cumprir”

O candidato João Ferreira começou o sétimo dia de campanha em Setúbal, numa sessão dedicada ao emprego, direitos e desenvolvimento. Ao longo do seu discurso, e recorrendo mais uma vez à Constituição, João Ferreira afirmou que Portugal “é um País que está por cumprir”. “Temos um País que existe, mas que falta ser realidade na vida de todos nós”, afirmou . Seguiram-se os exemplos: “O direito ao trabalho é uma realidade, mas o trabalho também tem direitos. Poder conciliar a vida profissional, ter horários e valorização dos salários. Tudo isto está na Constituição, mas não é cumprido”, acrescentou.



O candidato, que conta com o apoio do PCP, voltou a criticar o mandato do atual Presidente da República, acusando Marcelo Rebelo de Sousa de “colocar os jovens numa situação de vulnerabilidade especial, quando se trata de aceder ao primeiro emprego ou de aceder à habitação”.

Ver comentários