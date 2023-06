João Galamba admite fortes constrangimentos nas infraestruturas durante a JMJ mas garante empenho

O ministro João Galamba admitiu esta quarta-feira fortes constrangimentos nas infraestruturas durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em agosto, mas assinalou que os portugueses estão habituados a pressões desta dimensão e garantiu empenho para minimizar impactos.

João Galamba falava na audição regimental na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no parlamento, onde está a ser ouvido sobre a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade, quando foi questionado sobre o tema pela deputada e coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua.

"Obviamente que vão ser dias de constrangimento e forte mudança das infraestruturas, mas o país também está habituado a pressões desta natureza. Se calhar não da dimensão da Jornada, mas estamos todos a fazer o melhor para que o país e a região de Lisboa, em particular, tenham as infraestruturas", disse.



O governante garantiu o empenho de todo o Governo, sob a coordenação da ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, "para que corra tudo pelo melhor", e destacou o compromisso da sua tutela, particularmente na disponibilização dos serviços da CP.





No entanto, alertou que embora esteja previsto que a capacidade da CP seja reforçada terá "limites", defendendo que não é "infinita".Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto deste ano.Até ao momento já iniciaram o processo de inscrição mais de 650 mil jovens.