João Galamba classificou como secretos documentos do Sistema Geral de Segurança das Infraestruturas de Portugal

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, mandou classificar como secreto um conjunto de documentos que fazem parte do Sistema Geral de Segurança das Infraestruturas de Portugal (IP), segundo avança o jornal Público. A documentação está também na posse da Proteção Civil, corporações de bombeiros e empreiteiros e subempreiteiros ferroviários.De acordo com o mesmo jornal, o gabinete de João Galamba recusou divulgar o conteúdo do despacho, numa data em que coincide com um pedido ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) de "acesso a documentos que faziam parte do processo em curso para conceder à IP a autorização de segurança, a qual caducaria a 31 de maio".Com a insistência no acesso aos documentos, o ministro das Infraestruturas, assinou o despacho em que os classifica como segredos de Estado, a 21 de abril.Segundo a mesma fonte, "passaram a ser segredos de estado documentos operacionais que os trabalhadores da IP e seus fornecedores usam no dia-a-dia para assegurar a operação e manutenção da ferrovia".O Governo diz que a decisão passou por iniciativa da IP, mas o vice-presidente da IP respondeu ao Público [a 31 de maio] que desconhecia "em absoluto qualquer pedido para classificação de documentos". O IMT só tomou conhecido do despacho três dias depois, a 24 de abril.