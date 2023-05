O ministro das Infaestruturas, João Galamba, recusou esta quarta-feira comentar o pedido de demissão que fez na semana passada e remeteu as respostas para a comissão de inquérito."Estou com imensas condições para continuar. Não tenho nada a acrescentar face ao que foi dito pelo primeiro-Ministro. Irei à comissão de inquérito onde darei as explicações que faltam dar", disse o ministro das Infraestruturas.Em atualização