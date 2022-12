O ministro João Gomes Cravinho assegurou esta terça-feira, no Parlamento, que à data da nomeação do ex-diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional, Alberto Coelho, para liderar a empresa estatal Empordef Tecnologias de Informação não havia "qualquer suspeita dolosa" sobre este dirigente de topo. Só que Coelho foi depois constituído arguido, por suspeitas de corrupção em torno dos gastos com a reabilitação do Hospital Militar de Belém, obra de que foi responsável, num período em que Cravinho tutelava a Defesa.









