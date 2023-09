João Gomes Cravinho nega estar debilitado como ministro com casos da Defesa

O ministro dos Negócios Estrangeiros e antigo ministro da Defesa João Gomes Cravinho não se considera debilitado politicamente com os sucessivos casos que têm vindo a público no âmbito do processo "Tempestade Perfeita", disse à Lusa.

"Não, claro que não", respondeu Gomes Cravinho, ao ser questionado pela Lusa sobre se a sucessão de notícias acerca dos casos da Defesa, no processo "Tempestade Perfeita", o debilitam politicamente como ministro.

Em entrevista à Lusa em Nova Iorque, na noite de sexta-feira, o ministro abordou ainda a notícia publicada esta semana pelo jornal Público, que dava conta de que Cravinho - à época ministro da Defesa - teria conhecimento de um outro processo contra Alberto Coelho, figura central no caso da derrapagem de mais de dois milhões de euros nas obras de reabilitação do antigo Hospital Militar de Belém, quando o nomeou para um cargo numa empresa do Estado.