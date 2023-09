João Gomes Cravinho omitiu ao Ministério Público (MP) o montante das despesas com as obras no Hospital Militar em Belém (HMB). Nas respostas dadas ao MP, como testemunha no caso ‘Tempestade Perfeita’, em agosto último, o atual ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) disse que recebeu a informação sobre o custo das obras através de um despacho do então secretário de Estado da Defesa, Jorge Seguro Sanches, mas não indicou o valor dessa despesa, apesar de este constar do despacho de Sanches.









Ver comentários